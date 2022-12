Atalanta; 10-1 al Crema nell'ultimo test dell'anno

(ANSA) - BERGAMO, 30 DIC - L'Atalanta ha battuto 10-1 il Crema (serie D), in cui milita l'ex del settore giovanile Filippo Grassi, in un test al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia all'indomani dell'amichevole persa di misura con l'AZ Alkmaar. Protagonista Zapata con quattro gol: al 22' girata sotto la traversa su azione rimpallata di Pasalic e, nel secondo tempo, tap-in (4') sulla conclusione respinta di Malinovskyi, precedentemente autore del rasoterra dal limite dell'1-0 dopo 11 minuti, diagonale mancino (32') servitogli dallo stesso ucraino e colpo di testa su cross di Zortea a un minuto dal termine. Nel primo tempo a segno anche Pasalic (31') su assist dal fondo di Muriel dopo un tiro parato del colombiano e Zappacosta (44') di sinistro sul primo palo.

Nella ripresa, Abbà per i cremaschi (21') su azione personale, doppietta di Muriel (28') su rigore per fallo di mano in caduta di Brero per fermare Zapata e al 41' in rasoterra ricevendo da Vorlicky, in campo nel finale insieme al Primavera Palestra, e Scalvini all'incrocio (38'). Assenti Musso (distorsione alla caviglia sinistra), Hateboer (elongazione al collaterale del ginocchio sinistro) e Demiral (infiammazione al ginocchio sinistro), non hanno giocato i titolari di giovedì sera tranne Zappacosta. Verso la ripresa di campionato a La Spezia, stop solo a Capodanno: lavoro il 31 mattina, doppia sessione il 2 e rifinitura il pomeriggio del 3. (ANSA).