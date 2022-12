Pelè, l'addio di Inter e Milan alla leggenda brasiliana

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Anche le squadre milanesi si uniscono al dolore del mondo per la morte di Pelè. "Il re. Quello a cui i bambini di tutto il mondo si sono ispirati, quello che ha fatto sognare un intero popolo per anni e anni, allungando la sua aurea di invincibilità su tutto il mondo del calcio, ora orfano di uno dei più grandi di sempre.

Edson Arantes do Nascimento, per tutti, per sempre, Pelé. Tre Mondiali con il Brasile, record infiniti, intere generazioni cresciute nel mito di un calciatore che ha rivoluzionato il calcio". Così l'Inter ha commentato la morte di Pelè sul proprio sito ufficiale.

"FC Internazionale Milano, il suo presidente Steven Zhang, il Vice Presidente Javier Zanetti, gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, l'allenatore Simone Inzaghi e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter - si legge sempre sul sito - si uniscono al cordoglio per la scomparsa del grande Pelé".

Anche il Milan, con un testo in inglese, ha espresso le proprie condoglianze per la morte di Pelè in un tweet corredato da una foto che immortala la leggenda brasiliana insieme a Giovanni Trapattoni. "Siamo profondamente addolorati nell'apprendere che la leggenda del calcio Pelé è morta. Inviamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia. Riposa in pace, O Rei". (ANSA).