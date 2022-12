Covid, Fontana: 'Rassicuranti primi risultati sequenziamenti'

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - "L'esito del sequenziamento dei primi tamponi effettuati ai passeggeri in arrivo dalla Cina a Malpensa ci rassicura. Il team del laboratorio dell'ASST 7 Laghi ha infatti riscontrato solo sottovarianti di Omicron già presenti sul territorio italiano e da cui siamo protetti.

Continueremo comunque a sequenziare i tamponi positivi per confermare i primi risultati". Così in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta l'esito del sequenziamento dei primi 15 tamponi positivi, arrivato questa mattina dal laboratorio dell'ASST 7 laghi, effettuati il 26 dicembre dai passeggeri di due voli provenienti dalla Cina a Malpensa.

"Continueremo sicuramente a sequenziare tutti i tamponi positivi che troviamo", ha commentato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. "Oggi sono previsti due nuovi voli dalla Cina. Ci aspettiamo anche lì parecchi positivi.

Quello che è importante è tenere sempre sotto controllo i ceppi che arrivano. Fino a quando saranno tutte varianti di Omicron, va bene". (ANSA).