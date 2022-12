Scontro auto-bus a Milano, morto conducente della vettura

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - E' morto all'Ospedale San Carlo di Milano il conducente della macchina che questa mattina si è scontrata con un autobus in via Gozzoli, in prossimità di un incrocio.

Dopo l'incidente l'uomo di 48 anni era stato trasportato all'ospedale in condizioni gravi, in arresto cardiaco. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'auto avrebbe invaso la corsia del mezzo pubblico, forse a causa di un malore del conducente e provocando quindi lo scontro con il bus. (ANSA).