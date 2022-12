Scontro auto-bus a Milano, un morto e un ferito

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Un incidente stradale tra un'autovettura e un mezzo pubblico si è verificato stamani a Milano. Il conducente della macchina, di 48 anni, soccorso in arresto cardiaco e trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Carlo, dove è deceduto poco dopo. Il conducente di 46 anni del bus, che in quel momento era vuoto, che è stato portato in codice verde all'ospedale San Carlo.

Al momento la dinamica è in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. L'incidente è avvenuto alle 6.45 in via Gozzoli, in prossimità di un incrocio. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe invaso la corsia opposta, forse per un malore dell'autista.