Montagna, 5 milioni per il recupero dei terrazzamenti

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti nei comuni di montagna o che sono parzialmente montani Regione Lombardia ha stanziato 5 milioni di euro. La delibera approvata oggi dalla giunta prevede, infatti, il finanziamento di interventi di realizzazione, ripristino e conservazione di elementi strutturali del paesaggio agrario.

"Nel dettaglio - ha spiegato l'assessore alla Montagna Massimo Sertori - gli interventi oggetto della misura riguardano terrazzamenti e muretti a secco, il ripristino di porzioni di terrazzamenti a fini colturali, la manutenzione straordinaria o la sistemazione di sentieri e/o strade interpoderali e l'adeguamento e sistemazione di sistemi di convogliamento delle acque". Un modo da un lato per garantire la tutela del territorio, pensando anche al dissesto idrogeologico. e dall'altra per valorizzarlo e renderlo più fruibile.

"Queste opere - conclude Sertori - sono parte integrante di una economia locale che genera indotto e permette di evitare lo spopolamento della montagna. Una attività eroica che vogliamo e dobbiamo continuare a sostenere".

I beneficiari della misura sono gli Enti locali, soggetti pubblici e privati; i conduttori o possessori delle superfici/immobili oggetto di intervento. Per l'attuazione degli interventi, è previsto il coinvolgimento delle Comunità Montane.

