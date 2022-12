Da Rfi gare da 677 mln per potenziare le linee in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Valgono oltre 677 milioni le due gare pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea da Rfi per il raddoppio della linea Codogno-Mantova E il quadruplicamento della linea Milano Rogoredo - Pavia, nel tratto fra la stazione di Rogoredo e Pieve Emanuele.

Nel caso della Milano Pavia, l'investimento di 203 milioni, finanziato con i fondi del PNRR. servirà a realizzare una coppia di binari di 11 chilometri, a fare interventi per rendere più veloci quelli attuali. Saranno attivate la nuova stazione di Pieve e delle nuove fermate, una sottostazione elettrica e adeguati i marciapiedi alla fermata di Villamaggiore. Interventi che permetteranno di aumentare sulla linea i treni merci e passeggeri, inclusi quelli del servizio regionale/suburbano. Per il completamento dell'opera è stata nominata come Commissaria Straordinaria di Governo Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI, mentre per la Codogno-Cremona-Mantova commissaria Straordinaria di Governo è Chiara De Gregorio, Direttrice Investimenti Centro di RFI.

Nel caso della Codogno Mantova l'investimento, sempre con fondi del Pnrr, è di 474 milioni. La prima fase di lavori prevede il raddoppio della tratta Piadena - Mantova, per 34 chilometri, grazie alla realizzazione di una nuova sede a doppio binario in variante tra Piadena e Bozzolo e in stretto affiancamento al binario esistente nella restante parte. Grazie anche all'eliminazione dei passaggi a livello, il viaggio Milano Mantova diventerà quindi più breve. (ANSA).