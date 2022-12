A Natale folla alla mensa dei poveri a Milano,10mila in 2 giorni

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - "Diecimila persone in due soli giorni": è questo l'impressionante numero comunicato da Pane Quotidiano, una delle associazioni caritatevoli che da anni si occupano di emarginazione e in particolare di chi ha bisogno di un pasto a Milano.

Nel giorno della Vigilia di Natale alle 7 del mattino, prima ancora che si aprissero i cancelli della mensa gratuita in viale Toscana, dove vengono anche distribuiti pacchi di cibo, c'erano già duemila persone ad aspettare, al freddo, in coda. Numero che in due giorni ha raggiunto le 10mila unità. Ma secondo i dati dell'organizzazione, nel 2022, in tutte le sedi, ci sono state 1,3 milioni di erogazioni. Una spia della povertà nel capoluogo lombardo che peraltro non include le altre organizzazioni ed enti che si occupano dei bisognosi. (ANSA).