Morta Claudia Arvati, la corista dei big

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - "Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi". Così Claudio Baglioni, sui social, saluta Claudia Arvati, storica corista del cantautore come di molti altri grandi artisti, morta oggi a 62 anni. Arvati nei mesi scorsi aveva anche partecipato a The Voice Senior, arrivando in finale. Originaria di Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano, era nata il 14 novembre 1960 e in oltre quarant'anni di carriera ha collaborato con alcuni degli artisti più importanti della musica italiana da Claudio Baglioni a Gianni Morandi, passando per Renato Zero, per citarne solo alcuni. La cantante aveva affidato ai social, attraverso immagini e parole, la sua battaglia contro la malattia. "Dolore... Senza parole...

riposa in pace guerriera...", è il commento di Tosca. "Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia", le fa eco Gigi D'Alessio. (ANSA).