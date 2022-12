L'accessibilità della metro di Milano online e in tempo reale

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - D'ora in poi sarà possibile sapere online lo stato di funzionamento degli ascensori e delle scale mobili di tutte le stazioni della metropolitana di Milano, consultando la piattaforma Atm Informazioni senza barriere.

Il nuovo servizio è consultabile sul sito dell'azienda di trasporti e sulla app. La rete metropolitana milanese ad oggi è completamente accessibile per le linee di nuova generazione M4 e M5 oltre alla linea M3. Le prime due linee metropolitane, risalenti agli anni '70, sono accessibili per il 65%: per questo motivo, ricordano da Atm, l'azienda è al lavoro per dotare tutte le stazioni di ascensori o montascale nei prossimi anni. (ANSA).