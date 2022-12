Carceri, Ostellari: 'Evasione dal Beccaria sconcertante'

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - "L'evasione di sette minori dall'Istituto Beccaria di Milano avvenuta oggi è sconcertante.

Siamo in contatto con la direttrice del carcere per approfondire le modalità con cui si è verificato il fatto". Lo dichiara il senatore leghista Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia, che ha ricevuto da qualche giorno la delega alle carceri minorili e al trattamento dei detenuti.

"Ringrazio - aggiunge Ostellari - il reparto di Polizia penitenziaria, prontamente rientrato nella sua interezza in servizio, il Nic e le altre Forze dell'ordine che da subito hanno avviato un'intensa attività di ricerca degli evasi.

Visiterò di persona l'istituto. Ciò che è accaduto non si deve ripetere. Vanno individuate soluzioni efficaci e immediatamente disponibili per scongiurare episodi simili". (ANSA).