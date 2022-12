Natale, Delpini: 'Benedico chi ha il diritto di essere triste'

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - "Una benedizione a quelli che hanno il diritto di essere tristi a Natale". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che questa sera ha affidato il suo messaggio di speranza al Tgr Lombardia. Delpini si è detto vicino a chi è triste "per le solitudini, per le malattie, per le frustrazioni della vita. Non si devono sentire in colpa coloro che la vita rende tristi. Tuttavia - ha aggiunto l'arcivescovo - auguro che in ogni tristezza compaiano gli angeli che sono apparsi ai pastori per dire 'ecco, io vi annuncio una grande gioia', cioè c'è un principio di speranza che viene proprio dalla nascita di Gesù. Il mio augurio è questo: che compaiano degli angeli e annuncino la gioia di Natale". (ANSA).