Incendio in palazzo a Milano, evacuato edificio e due ricoverati

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Cinque squadre dei vigili del Fuoco sono intervenute durante la notte per domare un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di uno stabile di otto piani in via Cilea, alla periferia ovest del capoluogo lombardo.

Il palazzo, intorno alle 3, è stato evacuato per precauzione mentre due persone sono state ricoverate in ospedale in condizioni non gravi. (ANSA).