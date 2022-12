Abdrazakov si ritira per ultima recita Boris Godunov alla Scala

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Ildar Abdrazakov, protagonista dell'opera russa Boris Godunov che ha aperto la stagione lirica del teatro alla Scala, è stato costretto da motivi familiari a ritirarsi dall'ultima recita in programma il 29 dicembre. Lo comunica la Scala in una nota in cui ringrazia il basso Adam Palka che si è reso disponibile a interpretare il ruolo principale.

Nato in Polonia, Palka ha studiato all'Accademia di Musica di Danzica e all'Opera Studio di Zurigo. Tra gli impegni recenti e futuri figurano Colline (La bohème) e Don Basilio (Il barbiere di Siviglia) per la Bayerische Staatsoper, Raimondo (Lucia di Lammermoor) per l'Opéra di Parigi, Timur (Turandot) e Gremin (Eugene Onegin) a Barcellona e Madrid, Mefistofele di Boito, Filippo II (Don Carlos) e Fafner (Das Rheingold) per la Staatsoper Stuttgart e Méphistophélès (Faust) e Vodník (Rusalka) per la Wiener Staatsoper.

Altri recenti successi includono Méphistophélès per il Grand Théâtre de Genève, Vienna e Madrid, Commendatore per il Teatro Massimo di Palermo, Skula (Principe Igor) a Parigi, Don Basilio per il Festival di Glyndebourne, Leporello (Don Giovanni) per la Staatsoper Unter den Linden di Berlino, Figaro per l'Oper Köln e il Teatro Bol'šoj e Boris Godunov, Sparafucile, Colline, Leporello e Giorgio Valton (I puritani) a Stoccarda. (ANSA).