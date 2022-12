Polizia, arrivati a Milano 209 agenti dalle scuole

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Da oggi sono in servizio alla Questura di Milano 209 nuovi agenti (185 uomini e 24 donne). La maggior parte di loro andrà a sostituire personale che lascerà Milano per normali avvicendamenti, ma circa 50 rafforzeranno l'organico della sola Questura, in attuazione del piano ministeriale di incremento.

Terminata la frequenza del corso nelle Scuole Allievi agenti di Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda, Trieste, e Vibo Valentia, completeranno nel capoluogo lombardo la loro formazione - spiega la Questura di Milano - con un tirocinio pratico di tre mesi. I nuovi agenti, la cui età media è di circa 25 anni, sono stati accolti questa mattina nella Caserma Garibaldi per gli adempimenti formali, ma già domani inizieranno il loro servizio operativo affiancati a personale più esperto. (ANSA).