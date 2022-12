Più di 1500 doni raccolti con iniziativa 'Giocattolo sospeso'

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Sono oltre 1.500 i doni raccolti con l'iniziativa del 'giocattolo sospeso' di Palazzo Lombardia, in collaborazione con Assogiocattoli e Areu: i doni vengono distribuiti negli ospedali pediatrici lombardi durante il periodo natalizio e questa mattina sono stati consegnati all'Ospedale dei Bambini 'Buzzi' di Milano.

L'iniziativa "testimonia, una volta di più, la grande generosità e il grande cuore dei nostri concittadini" ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che si è congratulato per "la risposta positiva" da parte dei lombardi: "l'obiettivo è quello di rendere meno amara e difficile la loro permanenza in ospedale durante il periodo natalizio. Ringrazio tutti i cittadini che hanno donato un gioco, così come ringrazio Areu e tutte le realtà che hanno collaborato all'iniziativa benefica". (ANSA).