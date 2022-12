Natale: Senstation on Ice, 120mila presenze in 15 giorni

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Il più grande Ice Rink mai allestito a Milano, con un percorso ghiacciato di 1.300 metri quadri, in soli 15 giorni ha registrato oltre 120mila presenze.

Lo rende noto AADV Entertainment. La manifestazione, che nasce da un progetto voluto da Grandi Stazioni Retail e che si avvale della partecipazione di Regione Calabria nella veste di main sponsor, durerà sino all'8 gennaio 2023.

Ideato e realizzato da AADV Entertainment, il villaggio ospita anche altre attrazioni come un abete di 18 metri con luci al led a basso consumo, una pista di snow tubing e una casetta di Babbo Natale dove i bambini possono consegnare le proprie letterine. A tutte le attività si accede gratuitamente con la possibilità di poter noleggiare i pattini (a pagamento) per chi ne fosse sprovvisto.

A Senstation On Ice, grazie all'iniziativa Calabria Straordinaria, sono previste anche attività di degustazione gratuite, fino ad esaurimento posti, alle quali potranno accedere tutti i pattinatori attraverso la consegna di una fiche speciale. Le date delle degustazioni dei prodotti tipici di Calabria, a cura di Unione regionale cuochi Calabria, sono ora previste per il 6 e 7 gennaio nel pomeriggio. (ANSA).