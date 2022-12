Frana su Lecco-Ballabio: Salvini, prima riapertura entro il 10/1

(ANSA) - LECCO, 23 DIC - Il raccordo Lecco-Ballabio della strada statale 36 colpito da una frana lo scorso 9 dicembre riaprirà parzialmente al traffico entro il 10 gennaio. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in visita al cantiere.

"Sono qui per ringraziare l'Anas per il lavoro che giorno e notte sta facendo con l'obiettivo di riaprire almento parzialmente la viabilità entro i primi giorni di gennaio", ha detto. "Ringrazio i sindaci per la pazienza - ha aggiunto - perché abbiamo evitato un disastro, ma ora ci sono 3 milioni di euro di opere pubbliche in lavori di messa in sicurezza della strada e della montagna".

"L'auspicio - ha aggiunto - è che entro la primavera si ripristini la viabilità normale". La frana - è stato spiegato nel corso del sopralluogo - è stata di 2mila metri cubi di roccia e il masso che ha urtato una vettura lasciando illesi gli occupanti era di 100 metri cubi. (ANSA).