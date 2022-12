Covid: 246 morti in sette giorni in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Sono 35 i ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Lombardia alla data di ieri, 22 dicembre, lo stesso numero di pazienti di una settimana fa, il 15 dicembre. I ricoverati negli altri reparti per la cura del Coronavirus sono in calo a 1.274 (-128) a fronte dei 1.402 di sette giorni prima. I morti in una settimana sono 246 per un totale dall'inizio della pandemia di 44.489. Lo rende noto la Regione.

L'incremento dei positivi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 22 dicembre, rispetto a quella precedente, mercoledì 21 dicembre, sono a Milano 939 (di cui 398 in città); a Bergamo 191; a Brescia 379; a Como 166; a Cremona 122; a Lecco 95; a Lodi 92; a Mantova 167; a Monza e Brianza 276; a Pavia 191; a Sondrio 32 e a Varese 233. (ANSA).