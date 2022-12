Cdm: Bormio aspetta i velocisti, il 26 già test per discesa

(ANSA) - BORMIO, 23 DIC - Pausa di Natale breve per gli azzurri dello sci, con i velocisti che saranno in pista già a Santo Stefano per le prove della discesa libera in programma mercoledì 28 a Bormio (Sondrio), la quinta stagionale per la coppa del mondo uomini, che precede il supergigante di giovedì 29.

Gli atleti selezionati, informa la Fisi, sono Dominik Paris (che vanta sei vittorie sulla pista Stelvio), Christof Innerhofer (una), Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod e Matteo Franzoso. Guglielmo Bosca, invece, sarà presente solo nel supergigante, dopo la caduta nello scorso fine settimana in Val Gardena. (ANSA).