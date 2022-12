Banco Bpm, accordo con Credit Agricole nella bancassurance

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Banco Bpm ha siglato con Credit Agricole l'accordo nella bancassurance nel settore danni e protezione Il gruppo francese paga 260 milioni per l'acquisire il 65% delle compagnie assicurative della banca, valorizzate nel complesso 400 milioni (per il 100%) Si tratta del 65% di Banco Bpm Assicurazioni e, subordinatamente al riacquisto da parte della banca della partecipazione attualmente detenuta da Cattolica Assicurazioni, del 65% in Vera Assicurazioni che, a sua volta, detiene il 100% di Vera Protezione.

E' previsto inoltre l'avvio di una partnership commerciale della durata di 20 anni "Grazie a questo accordo siamo stati in grado di valorizzare appieno il potenziale del nostro settore Danni/Protezione, facendo tesoro delle positive esperienze maturate in una storia di successo come quella di Agos", ha detto il ceo di Banco Bpm Giuseppe Castagna. (ANSA).