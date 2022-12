A fuoco tetto di un palazzo a Milano, evacuato l'edificio

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Un incendio di dimensioni importanti sta interessando il tetto di circa 80 metri quadri di un palazzo di quattro piani in via Ripamonti 186, a Milano. Sono undici i mezzi giunti sul posto tra vigili del fuoco, 118 e polizia di Stato. I residenti sono stati evacuati e al momento non si segnalano feriti.

L'incendio è scoppiato intorno alle 16.20, ancora non si conoscono le cause. Secondo quanto si apprende, le fiamme avrebbero interessato anche alcuni appartamenti dell'ultimo piano dello stabile. (ANSA).