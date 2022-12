Sul ghiacciaio Presena concerti in teatro igloo a 2600 metri

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Una serie di concerti in un teatro igloo a 2600 metri di altezza tra le vette innevate, con degli strumenti realizzati in ghiaccio. Sul ghiacciaio Presena, tra la Val di Sole (Trentino) e la Valle Camonica (Lombardia), va in scena dal 5 gennaio al 25 marzo 'Paradice Music'.

Ad esibirsi nella Paradice Arena da 200 posti, in alta quota saranno grandi nomi della musica italiana e artisti locali. Tra gli ospiti più attesi, i Marlene Kuntz (il 30 settembre è uscito il loro nuovo album, "Karma Clima") che si esibiranno sabato 11 febbraio, e Irene Grandi il 18 febbraio. E poi ancora: Don Diego Trio il 7 gennaio; Surfer Joe (tra i principali esponenti della musica surf moderna) l'11 marzo, Rebel Rootz (eclettica band di ispirazione reggae) il 25 marzo.

Anche gli strumenti che la Paradice Band - guidata dal musicista Roberto Marzucchi - utilizzerà durante i concerti che si terranno il giovedì sono di ghiaccio: chitarre, bassi, viole, corni, ukulele. Vere e proprie opere d'arte in grado di regalare agli spettacolari effetti visivi oltreché acustici, create dalle sapienti mani di Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli.

"Il ghiaccio - ha spiegato Matteo Aielli, architetto e scultore - è un materiale più semplice da lavorare rispetto al legno perché non ha venature. E produce un suono diverso, più freddo. In tutti i sensi. Non sono in alcun modo paragonabili.

Gli strumenti resistono perché rimangono al freddo, sul palcoscenico. L'igloo diviene così uno spazio sicuro, dove la temperatura è costantemente sotto lo zero. L'aria calda generata dal respiro degli spettatori è invece incanalata verso l'alto e tramite un foro esce dalla struttura".

Paradice Music racchiude una particolare attenzione all'ambiente: il teatro igloo infatti si scioglierà naturalmente a primavera, lasciando di sé solo il ricordo delle emozioni che avrà saputo donare. (ANSA).