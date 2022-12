Messa alla stazione di Pavia con il Vescovo per gli ultimi

(ANSA) - PAVIA, 22 DIC - Una messa per gli "ultimi", dedicata in particolare ai diversi senzatetto che a Pavia, nelle fredde notti invernali, trovano riparo nei locali della stazione ferroviaria. A celebrarla la sera della vigilia di Natale, sabato 24 dicembre alle 20, davanti all'ingresso della stazione saranno il vescovo Corrado Sanguineti e don Dario Crotti, cappellano del carcere di Torre del Gallo a Pavia e sacerdote da sempre vicino alle persone emarginate e sofferenti.

L'iniziativa, che prende il titolo "E pose la sua tenda in mezzo a noi" (tratto da un brano del vangelo di Giovanni), è stata promossa dalla comunità Casa del Giovane di Pavia.

Diversi gli enti e le organizzazioni locali che hanno deciso di appoggiare la celebrazione: Croce Rossa di Pavia, comunità di Sant'Egidio, Caritas diocesana pavese, i frati minori di Canepanova, il Collegio Borromeo, la Pastorale Universitaria, l'Università di Pavia, l'associazione Libera e il Collegio femminile Santa Caterina. (ANSA).