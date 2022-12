Addio all'imprenditore pavese Iginio Liberali, aveva 91 anni

(ANSA) - PAVIA, 22 DIC - E' morto all'età di 91 anni l'imprenditore pavese Iginio Liberali, presidente di Lu-Ve Group, con sede a Uboldo (Varese), uno dei maggiori gruppi internazionali di scambiatori di calore, quotato in Borsa. A darne l'annuncio è stato oggi lo stesso gruppo industriale.

"Nell'esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità dei suoi collaboratori nel mondo per questa grave perdita - sottolinea una nota - Lu-Ve Group rende omaggio, con estrema commozione, a Iginio Liberali, grande uomo e straordinario imprenditore che ha saputo incarnare una bella idea di Italia, rigorosa e solidale, di chi è riuscito a raggiungere per coraggio e talento, e con discrezione, i livelli più elevati. Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco in questi anni ricorderanno sempre il suo esempio di onestà e dedizione al lavoro uniti alla sua profonda umanità e alla sua encomiabile visione". Nei prossimi giorni il consiglio di amministrazione di Lu-Ve si riunirà per decidere le strategie da adottare in futuro dopo l'addio allo storico presidente.

Liberali, nato a Pavia il 19 settembre 1931, era figlio di un dipendente della Necchi. E proprio nella Necchi è iniziata la sua brillante carriera, ricoprendo diversi ruoli fino a diventarne direttore della Divisione Compressori. E' stato poi direttore generale di Merloni Elettrodomestici S.p.A. e, nel 1985, ha fondato la Lu-Ve S.p.A. al fine di realizzare una delle prime operazioni di venture capital in Italia e acquisire gli asset e il marchio della Contardo S.p.A. in concordato preventivo. (ANSA).