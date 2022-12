A Milano restaurati i mosaici dell'ex Centrale del Latte

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Sono tornati visibili i 28 mosaici, per una lunghezza complessiva di 120 metri, che erano posizionati lungo il perimetro di cinta dell'ex Centrale del Latte di Milano e che sono stati restaurati con il contributo dell'Università Bocconi, che su quell'area ha progettato il nuovo campus e prevede la sede della SDA Bocconi School of Management. I mosaici, fatti con 18 mila tessere colorate, erano stati posati sul muro di cinta della Centrale nel 1998, per festeggiarne i 70 anni, e all'epoca era il mosaico più lungo d'Europa, con i suoi 120 metri di lunghezza per le opere di 28 giovani artisti. Oggi, invece, trovano una nuova collaborazione in via Bach e rappresenta uno degli interventi di riqualificazione del quartiere che Bocconi ha concordato con il Comune di Milano. (ANSA).