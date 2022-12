Zalone debutta a Milano, ospite inatteso Jovanotti

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Con i biglietti già esauriti per tutte le date milanesi, ha debuttato ieri sera al Teatro Arcimboldi di Milano Checco Zalone con il suo Amore + Iva. Un debutto con sorpresa, visto che è salito sul palco insieme a lui Lorenzo Jovanotti. Si è trattato di uno scambio di cortesie visto che il comico pugliese era salito sul palco del Jova Beach Party nella tappa di luglio a Barletta.

A Jovanotti Zalone ha prima dedicato una nuova canzone di Natale e poi lo ha coinvolto in un duetto per cantare insieme La prima Repubblica.

"Fantastico, una gioia, un benefattore dell'umanità" lo ha chiamato Jovanotti chiedendo il testo della canzone (e un paio d'occhiali) fra le risate degli spettatori. Nel duetto per il brano di Zalone del 2016 è stato coinvolto anche il pubblico che ha cantato il ritornello. Le repliche dello spettacolo continueranno a Milano fino al 22 gennaio. (ANSA).