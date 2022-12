Questore chiude per 15 giorni locale del Milanese

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha disposto la chiusura per 15 giorni del locale 'Bar tabacchi' di Melegnano dove, durante diversi controlli, sono stati trovati pregiudicati per spaccio, aggressioni, furti e rapine, oltraggio a pubblico ufficiale, atti osceni e guida in stato d'ebbrezza.

Sono stati ieri i carabinieri a notificare il decreto di sospensione al titolare del locale in via Emilia 91 dove ad ottobre le forze dell'ordine erano dovute intervenire per una lite fra due clienti. Uno dei due, ubriaco, stava minacciando l'altro che è stato fatto allontanare. L'altro è rimasto nel locale dove i militari hanno tentato di calmarlo mentre minacciava di andare a casa per armarsi di un coltello. Se ne era poi andato tornando con il coltello impugnato con la mano destra lungo il fianco.

A questo punto è stato disarmato dai carabinieri, che ha continuato ad insultare rifiutandosi di firmare il verbale che lo riguardava. (ANSA).