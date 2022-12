Monsignor Mario Delpini in visita alla Rai di Milano

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - "Siete lavoratori con particolari responsabilità perché la comunicazione trasmette un'immagine del mondo, un giudizio sulla realtà. E sempre ci vogliono donne e uomini capaci di interpretarla, di scegliere cosa dire e come comunicarlo, esponendosi anche a sacrifici per orari, luoghi e tempi in cui bisogna essere presenti". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, rivolgendosi nel pomeriggio ai lavoratori del Centro di Produzione Tv Rai di corso Sempione a Milano durante la visita per uno scambio di auguri in prossimità del Natale, voluto dallo stesso arcivescovo.

Un'occasione anche per fare il punto sul mondo della comunicazione al quale monsignor Delpini - che ha rivolto il suo apprezzamento per il lavoro della Tgr Lombardia - guarda con particolare attenzione: "Sento un dovere di gratitudine per il vostro lavoro - ha detto - e mi sembra che questa emittente si caratterizzi per la sua serietà e per la sua attenzione alla drammaticità del presente, ma anche nello stesso tempo alla speranza che può nascere da tante immagini, da tante esperienze di bontà".

A dare il benvenuto all'arcivescovo a nome di tutti i lavoratori di corso Sempione, sono stati il condirettore della Tgr Roberto Pacchetti assieme alla vicedirettrice Ines Maggiolini e al direttore del Centro di Produzione Tv di Milano, Enrico Motta. (ANSA).