Dolce e Gabbana ospitano sfilata giovane designer giapponese

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Domenico Dolce e Stefano Gabbana ospiteranno nei loro spazi milanesi la sfilata di debutto alla Milano Fashion Week del designer giapponese Tomo Koizumi.

Le scelte cromatiche vivaci, lo studio dei volumi, la teatralità delle forme, i dettagli sartoriali, l'attenzione alla body positivity e a un'idea di seduzione femminile non convenzionale - tutti temi ricorrenti nella produzione artistica di Tomo Koizumi - hanno affascinato Domenico Dolce e Stefano Gabbana fin dai primi lavori del giovane stilista, che grazie al sostegno del brand presenterà la sua nuova collezione a febbraio 2023.

"Sono davvero onorato -dice Tomo Koizumi - di poter presentare la mia prima sfilata milanese con il grande sostegno di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Dolce&Gabbana ha dato vita a tanti modelli iconici che ho ammirato sin da bambino e che hanno continuato a ispirarmi fino a oggi. Questa sfilata sarà la mia prima all'estero dopo la pandemia: apprezzo molto il fatto di poter celebrare questo importante momento insieme alla grande famiglia di Dolce&Gabbana".

"Tomo - dicono Dolce e Gabbana - è un vulcano di idee, energia e vitalità, e la sua moda ne è una prova: le nuvole di organza, i colori accesi, l'eleganza e la leggerezza delle forme dei suoi abiti trasmettono chiaramente il profondo processo creativo che vi sta dietro. Siamo felici di poter essere a fianco di Tomo in questa occasione così speciale e portare insieme la sua arte per la prima volta a Milano". (ANSA).