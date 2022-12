Atm Milano dedica un libro ai suoi 10 mila dipendenti

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Cinque storie per raccontare 10 mila persone che lavorano in Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. L'azienda rende omaggio ai suoi dipendenti con un libro fotografico, presentato alla Triennale di Milano dal titolo 'People between lines' con gli scatti del fotoreporter Gabriele Micalizzi.

"Siamo qui per festeggiare Atm e il lavoro dei nostri diecimila dipendenti che tutte le mattine mentre noi dormiamo portano centinaia di mezzi fuori - ha spiegato la presidente di Atm, Gioia Ghezzi - , continuano come hanno fatto negli anni passsti, come hanno fatto negli anni di Covid e in questo anno a servire la città". Nel libro sono contenuti i ritratti di 84 dipendenti e sono raccontate cinque storie di chi lavora in azienda, autisti, austiste, manutentori e altri.

"Atm è un biglietto da visita di Milano - ha spiegato il direttore generale Arrigo Giana -. Sono 10mila persone che muovono la città". (ANSA).