Aeroporti: Eni, Dhl e Sea per combustibile 'bio' da Malpensa

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Accordo tra Dhl Express Italy, il gruppo Sea che gestisce l'aeroporto di Milano Malpensa e Milano Linate ed Eni per la sperimentazione di Eni Biojet, il Sustainable aviation fuel (Saf) miscelato al 20% con JetA1 e prodotto esclusivamente da materie prime di scarto, grassi animali e oli vegetali esausti, su 28 voli da Malpensa.

Lo rende noto un comunicato comune, nel quale si specifica che Dhl Express è primo in Italia, tra i corrieri aerei espressi, a utilizzare carburante avionico sostenibile per i propri voli. Entro fine 2022 saranno 28 i voli in partenza da Malpensa a essere alimentati anche con il carburante sostenibile (Saf) prodotto da Eni nella raffineria di Livorno in sinergia con la bioraffineria Eni di Gela i cui impianti trattano materie prime di scarto, grassi animali, oli vegetali esausti e da colture non in competizione con la filiera alimentare. (ANSA).