Aci:un dossier su presente e futuro infrastrutture lombarde

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Uno speciale dossier per monitorare con studi e ricerche lo stato delle infrastrutture, nella consapevolezza che i trasporti rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo della società. È l'iniziativa del Comitato Regionale degli AC della Lombardia, promossa anche in vista dell'appuntamento olimpico invernale del 2026. Il lavoro, realizzato dal Centro Studi PIM con la consulenza tecnico scientifica della Commissione Mobilità di AC Milano e il contributo dei 10 Automobile Club provinciali lombardi, esamina nel dettaglio i 183 interventi attualmente in corso di progettazione e di realizzazione per quanto concerne le varie modalità di trasporto. La fotografia parte dalla ricognizione e dalla mappatura degli interventi previsti, per analizzare poi stato della progettualità, obiettivi e costi, disponibilità dei finanziamenti, criticità riscontrate, tempistiche di completamento. La mappatura fornisce i dettagli provinciali e il quadro riassuntivo regionale.

Sono poi suggerite dagli AC provinciali alcune proposte e attività operative già in atto. "Un prezioso lavoro", evidenzia il presidente del Comitato Regionale Aldo Bonomi, "che con spirito di servizio mettiamo a disposizione delle Autorità e delle Comunità dei territori in cui operiamo. Ogni Ac provinciale promuoverà nei prossimi mesi la diffusione delle informazioni, raccolte ed elaborate, e delle nostre proposte, utilizzando i nostri canali di comunicazione istituzionale e organizzando manifestazioni pubbliche di confronto. A breve il dossier sarà reso disponibile per tutti grazie alla sua pubblicazione sui siti istituzionali".

Il primo atto di questo percorso di comunicazione e di confronto è in corso oggi a Milano, presso la sede di Confcommercio, in un incontro che vede la partecipazione dei 10 AC provinciali lombardi. Prevista inoltre la partecipazione di autorità, tra cui l'assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, e di alcuni responsabili ed esperti del settore dei trasporti e della mobilità. (ANSA).