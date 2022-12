A Natale l'arcivescovo a pranzo con 160 poveri

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, anche quest'anno trascorrerà la giornata di Natale con i più poveri. Parteciperà, infatti, al tradizionale pranzo di Natale dell'Opera Cardinal Ferrari al centro diurno di via Boeri aperto alle persone sole e senza dimora, che regolarmente lo frequentano, ma anche volontari e famiglie che vivono in difficoltà economiche che sono costrette a ritirare i pacchi viveri.

"Il Pranzo di Natale per Opera Cardinal Ferrari - ha spiegato il presidente Pasquale Seddio - è un appuntamento consueto e atteso, ormai da oltre 100 anni. Ma quest'anno, oltre agli ultimi vediamo anche i penultimi e i terzultimi: tutti coloro che, da un giorno all'altro, si sono ritrovati in gravi difficoltà e costretti a chiedere aiuto a centri di accoglienza come il nostro".

"Vediamo ogni giorno le conseguenze della crisi economica, in numeri sempre più consistenti e preoccupanti e il nostro augurio, con questo pranzo - ha aggiunto -, è quello di riuscire sempre e più possibile ad aiutare concretamente ma anche regalare momenti come questo che leniscano le ferite della povertà e della solitudine".

Il pranzo, a cui parteciperà anche l'assessore regionale alle Politiche giovanili Stefano Bolognini, è un momento ulteriore rispetto alle iniziative di sostegno all'accoglienza dell'Opera come charity shop, mercatini natalizi, tombolate e ristorante sociale.

Il menù dell'appuntamento di Natale (insalata russa, ravioli, vitello agli agrumi, panettone e pandoro al mascarpone, spumante e cioccolatini) è donato da Lidl Italia, che dell'Opera Cardinal Ferrari è partner dal 2017. La giornata inizierà con la messa alle 11:30 e a seguire il pranzo servito dai volontari.

