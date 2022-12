Winter Journey di Einaudi per 150 anni del Teatro Dal Verme

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - I festeggiamenti per i 150 anni del teatro dal Verme si chiudono domani con la prima esecuzione in forma di concerto di "Winter Journey. Oratorio per soli, voci recitanti, coro e orchestra", con musica di Ludovico Einaudi, direttore Carlo Tenan, libretto di Colm Tóibín, ideazione drammaturgica di Roberto Andò, il coro Torino Vocalensamble e l' Orchestra I Pomeriggi Musicali.

Il tour del compositore torinese, presente al Teatro Dal Verme con 15 concerti, si chiude proprio domani, con un omaggio ai 150 anni del Dal Verme, offerto dal Teatro gratuitamente al suo pubblico. (ANSA).