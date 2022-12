Spaccio in "Parco Groane" nel Milanese, oltre venti arresti

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - I carabinieri della compagnia di Desio hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dai gip di Milano e di Monza, a seguito delle richieste della Dda Milano e dalla Procura di Monza, a carico di due gruppi che rappresentano, per gli investigatori, il "livello superiore" del traffico di droga nel "Parco delle Groane", nota piazza di spaccio nel Milanese.

I militari della Tenenza di Cesano Maderno, su richiesta della Dda, hanno arrestato un primo gruppo di indagati, di cui dodici in carcere e uno agli arresti domiciliari (8 marocchini, 3 italiani e 2 albanesi) ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

La misura cautelare ottenuta invece su richiesta della Procura di Monza ha riguardato un secondo gruppo, composto da undici pregiudicati (tutti di nazionalità e origini magrebine), anch'essi operanti all'interno del Parco, ritenuti responsabili di riciclaggio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni gravissime e detenzione illegale in luogo pubblico di armi da fuoco. (ANSA).