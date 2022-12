Salvini: 'La Lega è in forze, non c'è nessuna scissione'

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "Le polemiche a livello locale non mi sfiorano. La Lega è assolutamente in forze e in forma". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato sulla questione del Comitato del Nord, creato da Umberto Bossi, che oggi ha chiesto a Fontana di riconoscerlo come lista all'interno della coalizione di centrodestra. A chi gli chiede se vede il rischio di una scissione, Salvini risponde: "Macché scissione, scissione dell'atomo". (ANSA).