Milano: Tar boccia trasferimento scuola Ciechi di via Vivaio

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Il Tar della Lombardia boccia il trasferimento della scuola media per ciechi di via Vivaio dalla sua sede storica a quella di viale D'Annunzio, come deciso dal Comune di Milano. Il tribunale ha dato infatti ragione ai genitori che si sono rivolti alla giustizia amministrativa contro la decisione di Palazzo Marino con un ricorso depositato il 17 maggio scorso.

Nella vicenda del trasferimento, come si legge nella sentenza, "è senz'altro mancata una previa programmazione e valutazione dell'equiparabilità dei due locali scolastici, volta in via preventiva a garantire agli utenti già iscritti all'istituto in questione, al momento della decisione di trasferirlo, gli stessi standard di specialità esistenti al momento della loro iscrizione". Come spiegato dai giudici amministrativi inoltre "emerge che il Comune ha innanzitutto deciso di non aderire alla richiesta di rinnovo, con adeguamento canone, del rapporto contrattuale di locazione passiva con l'Istituto dei Ciechi, senza cioè alcuna previa valutazione né della inevitabile deminutio dei benefici di formazione che la scuola sita in via Vivaio garantiva agli studenti - si legge -, né della necessaria compensazione di tale perdita con un'adeguata alternativa". Il Comune si è "sostanzialmente limitato a conseguire un mero risparmio di spesa, trincerandosi dietro il rispetto di una norma che in realtà non imponeva affatto tale scelta, ma che la rendeva, a parità di condizioni, semplicemente desiderabile".

"La scelta della nuova sede, d'altra parte dovrà essere riesaminata ad esito della corretta instaurazione di un iter procedimentale che tenga innanzitutto conto delle norme che impongono al Comune di utilizzare gli edifici e le attrezzature scolastiche d'intesa con le istituzioni scolastiche stesse, e, inoltre, alla luce delle osservazioni tecniche - conclude la sentenza - che hanno in modo ampio e argomentato individuato più di una criticità nella immedesimazione tra plesso scolastico di viale D'Annunzio e formazione speciale garantita in assoluto dalla Scuola per Ciechi di via Vivaio". (ANSA).