La nazionale cinese di sci alpinismo al Passo Tonale

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - La Nazionale cinese di sci alpinismo si prepara all'appuntamento con le olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026 sulle alpi italiane, quelle del Passo del Tonale in provincia di Brescia. I venti atleti, dieci uomini e dieci donne, insieme al loro staff sono arrivati da pochi giorni nella località montana per un periodo di allentamento che si prospetta lunghissimo e che durerà fino al prossimo maggio.

Proprio alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 lo sci alpinismo farà il suo debutto come disciplina olimpica.

"Faremo base al Tonale, all'Hotel Dolomiti, per tutta la stagione invernale e da qui per le trasferte per partecipare alla Coppa del Mondo Ismf che prevede sette tappe, tutte in Europa", ha spiegato Andrea Gianni, uno dei due allenatori italiani, l'altro è Oscar Angeloni, mentre il team conta anche su due assistenti tecnici cinesi.

L'esordio della nazionale sulle piste dell'alta Valle Camonica è avvenuto nell'appuntamento di coppa che si è tenuto a Ponte di Legno dal 16 al 18 dicembre. Lo sci alpinismo ha mosso i primi passi in Cina nel 2007 ma si è dato una vera e propria organizzazione solo nel 2017. Obiettivo dei dirigenti di Pechino è di bruciare le tappe per collocare i loro atleti in una posizione di rilievo a livello mondiale. Proprio al Passo del Tonale, quest'anno la China Mountaineering Association ha scelto di organizzare questo stage intensivo, anche perché il terreno di allenamento si avvicina molto a quelli su cui si svolgeranno i Giochi del 2026. Gli atleti cinesi affronteranno anche un periodo di addestramento presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza a Passo Rolle sulla sicurezza in montagna e i soccorsi, temi di particolare attenzione da parte della Fiamme Gialle. (ANSA).