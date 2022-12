La Corte di Brescia rinvia l'udienza per la figlia di Panzeri

(ANSA) - BRESCIA, 20 DIC - È stata rinviata al prossimo 3 gennaio l'udienza che si tiene davanti alla Corte d'appello di Brescia per valutare la richiesta di consegna al Belgio di Silvia Panzeri, la figlia dell'ex europarlamentare Pier Antonio Panzeri tra gli arrestati nell'indagine di Bruxelles su caso 'Qatargate'. Stamane i giudici bresciani hanno accolto l'istanza della difesa di accertare le condizioni delle carceri in Belgio. Ieri la stessa istanza non era stata accolta per Maria Dolores Colleoni, la moglie di Panzeri, che con la figlia è indagata per concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. (ANSA).