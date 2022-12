Giovani: da Lombardia 1,2 mln per progetti di inclusione

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Sono 16 i nuovi progetti rivolti ai giovani realizzati da fondazioni di diritto privato che Regione Lombardia andrà a finanziare, con 1,2 milioni di euro, tramite il bando 'Together', la cui graduatoria è stata resa pubblica oggi.

"Regione Lombardia - commenta l'assessore regionale a Giovani e Comunicazioni Stefano Bolognini - conferma la volontà di promuovere il protagonismo e la partecipazione attiva e positiva dei giovani, dando risposte concrete alle difficoltà e al disagio che molti di loro stanno vivendo".

In questo caso sono state coinvolte "in una logica sussidiaria" fondazioni di diritto privato che hanno una consolidata esperienza nell'ambito di azioni di empowerment e protagonismo dei giovani e che saranno il soggetto di riferimento nella realizzazione dei progetti.

"Verranno affrontate tematiche e problematiche di grande attualità e importanza - prosegue - per creare opportunità per ragazzi e ragazze nei territori e nelle loro comunità locali di riferimento".

Ma anche per "promuovere misure di inclusione sociale e di contrasto alla povertà educativa e relazionale", "contrastare la crescita del fenomeno dei Neet", con azioni mirate al loro ingaggio e, in generale, alla crescita professionale degli under 35, e "favorire l'inclusione sociale e il benessere psico-fisico dei giovani, prevenendone il disagio psicologico". (ANSA).