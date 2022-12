Al via seconda edizione progetto Fashion Deserves the World

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Camera Nazionale della Moda Italiana ha annunciato oggi la seconda edizione di "Fashion Deserves the World", lanciato per la prima volta il 20 giugno 2021, durante la Giornata Mondiale del Rifugiato e sviluppato in collaborazione con l'Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) e Mygrants.

Il progetto nasce con l'obiettivo di offrire la possibilità a 15 giovani migranti e rifugiati di intraprendere un percorso lavorativo all'interno del settore della moda e del lusso e di accedere gratuitamente a una serie di servizi di formazione tecnica in vari ambiti dell'industria del fashion.

Per la sua seconda edizione - viene spiegato - il progetto si concentrerà sull'artigianalità e il Made in Italy e fornirà ai partecipanti le competenze necessarie per ricoprire in aziende di moda, ruoli particolarmente richiesti dalle aziende, come il sarto, il modellista e il ricamatore.

Tra coloro che risponderanno al bando di partecipazione, CNMI selezionerà 15 finalisti che nel mese di marzo/aprile 2023 avranno la possibilità di partecipare a una serie di incontri di formazione. Una volta terminato il processo di formazione, CNMI, UNHCR e Mygrants supporteranno i 15 profili nel processo di placement, segnalando i loro profili alle aziende associate alla Camera, che valuteranno un possibile inserimento nel loro organico.

AEFFE, Fendi, Gucci, Maison Valentino, Moncler Group e Zegna sono le maison che hanno risposto all'appello di CNMI, aderendo alla prima edizione del progetto.