A Milano sequestrati 20mila piccoli elettrodomestici non sicuri

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Dai ferri da stiro agli aspirapolvere, sono oltre ventimila i piccoli elettrodomestici senza i requisiti di sicurezza - nonostante avessero la marcatura CE - sequestrati nelle scorse settimane dagli agenti del Gruppo operativo anticontraffazione (Goac) della Polizia Locale di Milano.

L'operazione è patita dopo alcune verifiche fatte dalla Camera di Commercio di Monza Brianza Lodi sulla conformità di prodotti elettrici in vendita in una catena di negozi conosciuta. Risultato: gravi irregolarità in contrasto con la dichiarazione di conformità CE fornita dal produttore. Così la Camera accreditati di IMQ dove si è confermato che sono pericolosi per la sicurezza, nel caso di ferri da stiro e aspirapolvere per il rischio di folgorazione dato che i cavi elettrici non erano isolati in modo adeguato ed erano infiammabili.

Per questo due persone sono state denunciate.

In altre operazioni, sempre in collaborazione con la Camera di Commercio, sono stati sequestrati articoli per bambini non conformi, come materassini per lettini, passeggini e carrozzine, qualificati, che, dagli esami di laboratorio dei tecnici dell'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli (a UL Solutions company), sono risultati pericolosi a causa del rischio di caduta del bambino al di fuori del prodotto. Nel corso del 2022 la Polizia Locale, avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio di IMQ e Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli, ha denunciato diversi venditori di merci contraffatte e numerosi commercianti con 224 sequestri sul territorio dello Stato per un totale di 145.256 prodotti falsi e 28.190 prodotti potenzialmente pericolosi. (ANSA).