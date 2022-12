Motori: anche nel 2023 Ac Mantova celebra Nuvolari

(ANSA) - MANTOVA, 19 DIC - L'Automobile Club Mantova ha avviato nel 2020 un progetto pluriennale finalizzato a onorare e conservare in tutto il mondo il ricordo di Tazio Nuvolari e a valorizzare il Museo Tazio Nuvolari, che a Mantova custodisce i preziosi cimeli del più grande pilota di tutti i tempi. Con "Digital experience del Museo Tazio Nuvolari" nel 2021 è stata sviluppata una digital bank di l'archiviazione digitale: con i supporto di storici e di specialisti, sono state realizzate oltre mille schede interattive relative a gare, auto e moto, materiali su cinema, testimonianze, musica, francobolli, editoria, illustrazioni, ecc, biografia, luoghi, curiosità, record, riconoscimenti.

Nel 2022, l'AC Mantova ha realizzato un imponente programma di eventi per onorare, commemorare e mantenere vivo il ricordo del campione nel 130° anno dalla sua nascita. Nel sito web del Museo www.tazionuvolari.it e sulla pagina Facebook sono raccolti video, immagini e contenuti extra relativi agli eventi organizzati direttamente o in partnership a Mantova, in Italia e nel mondo, fino all' open day conclusivo il 16 Novembre al Museo Nuvolari.

"Soprattutto tra i giovani, gli sportivi ed i turisti è risultata particolarmente gradita la combinazione di autoraduni ed eventi in presenza, con moderni strumenti interattivi quali cartoline digitali, webApp e sito web responsive, che consentono di scaricare anche a distanza emozionanti contenuti multimediali", dichiara il direttore del Museo Tazio Nuvolari Giuseppe Pottocar. Per il presidente dell'Ac Mantova Alberto Marenghi, "Tazio Nuvolari è la nostra leggenda e nel ricordare le sue memorabili gesta siamo fieri di contribuire attivamente a rappresentare tutti i valori della Federazione ACI: sport automobilistico, promozione del territorio ed associazionismo, turismo e sicurezza stradale". Nel 2023 l'Automobile Club Mantova ha deciso di proseguire l'evoluzione digitale del Museo Tazio Nuvolari, nonché di consolidarne il ruolo quale punto rappresentativo dell'automobilismo storico e sportivo mantovano nel 70esimo dalla morte del pilota. (ANSA).