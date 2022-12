Michele Placido, io Arnoldo Mondadori in docufiction

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "A me Milano porta bene. Ho lavorato con Strehler, al Piccolo… Ho fatto anche una regia qui. Mi sento più attore che regista. Quando sono stato interpellato per interpretare Arnoldo Mondadori, non credevo di essere adatto fisicamente. Avendo fatto una vita teatro, ci ho ripensato, dovevo dargli uno spessore umano teatrale, non farne una statua del muso delle cere. Nella docu-fiction, si unisce la fiction con il documento ed è una cosa straordinaria. Sono contento.

Vorrei che fosse qui. E' una bella sfida ma non si può restare indietro". Parola di Michele Placido che presta volto e movenze al grande editore in Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo. La docu-fiction diretta da Francesco Miccichè, che firma anche la sceneggiatura, andrà in onda su Rai1 in prima visione il prossimo 21 dicembre in prima serata alle ore 21:25 e è stata presentata oggi a Milano. Prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction, ripercorrerà la storia di Arnoldo Mondadori, pioniere dell'industria editoriale italiana, che ha creato una delle maggiori industrie culturali d'Europa, partendo dal suo sogno di portare i libri e la lettura nelle case degli italiani. Nel anche Flavio Parenti, nei panni di Alberto Mondadori, e Valeria Cavalli, nel ruolo della moglie Andreina Monicelli. La docu-fiction durerà 90 minuti e includerà narrazione, fiction, documenti di repertorio e interviste come, ad esempio, quella al nipote Luca Formenton che oggi è il presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Le riprese si sono tenute tra Roma, il Lago Maggiore e Torino.

Brenno Placido dice: "In mio padre, rivedo le stesse origini umili di Mondadori. Entrambi sono riusciti a realizzare i loro sogni. Vedo questo parallelismo. Mio padre è un grande esempio per me". Luca Formenton spiega: "Questo progetto su mio nonno è bellissimo. Michele Placido ha dato una sua interpretazione, non mimetica ma non per questo meno autentica. Questa docu-fiction è la prima possibilità per raccontare l'editoria italiana. Questa è una storia del '900 che può insegnare il valore del libro ai telespettatori di oggi. Gli Oscar Mondadori furono il punto di arrivo della filosofia di mio nonno". (ANSA).