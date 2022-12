"Ascolta e vivi": raccolti 10mila euro per il progetto kenya

Si è svolto a Palazzo Parigi il charity dinner dell’Associazione Ascolta e Vivi dedicato alla raccolta fondi per il "Progetto Kenya", un progetto iniziato molti anni fa che permette a quasi 200 bambini di essere seguiti nel loro percorso di recupero uditivo e di linguaggio.

L’Associazione da oltre vent'anni sostiene i propri progetti: in Italia tramite la formazione sulla tutela dell'udito presso le scuole primarie e all'estero fornendo i materiali necessari ai medici e tecnici locali permettendo l'attività di diagnosi e cura della sordità. Grazie al supporto di volontari questa attività può essere svolta presso le strutture locali, per questo a gennaio Danilo Buschi, tornerà in Kenya a formare i tecnici audioprotesisti della Kibarani School di Kilifi e si occuperà di organizzare e supervisionare i lavori di restauro della scuola.

Loredana Lechiancole Vergani, presidente di Ascolta e Vivi e Paola Neri, madrina dell’associazione, hanno organizzato una serata di gala nei saloni di Palazzo Parigi per una serata all' insegna dell'ospitalità grazie allo staff di Palazzo Parigi Hotel & SPA e agi artisti che si sono esibiti e come sempre il filo conduttore della serata è stata la musica, ospiti d'eccezione Maria Ermachkova, maestra di 'Ballando con le stelle' e Andrea Evangelista, ballerino e coreografo di 'Domenica In' e 'I fatti vostri'.