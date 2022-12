Articolo 31, dopo Sanremo una data a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Dopo aver annunciato la loro partecipazione alla 73/a edizione del Festival di Sanremo 2023 con il brano "Un bel viaggio", gli Articolo 31 tornano insieme anche dal vivo con una data, organizzata e prodotta da Vivo Concerti, giovedì 18 maggio 2023 al Mediolanum Forum di Assago.

I biglietti saranno in vendita su vivoconcerti.com dalle 16 di martedì 20 dicembre 2022, e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11 di sabato 24 dicembre.

Considerati uno dei gruppi più influenti della scena hip hop nostrana, gli Articolo 31 si sono fatti conoscere con l'album "Strade di Città", per poi arrivare al grande pubblico con "Messa di Vespiri" e album sempre più pop come "Cosi Com'è", "Nessuno" e "Perché Si". Dopo "Domani Smetto" del 2002, "Italiano Medio" del 2003, nonché l'album live "La Riconquista del Forum" del 2004, sono tornati in scena nel 2018 con 10 date evento al Fabrique e con un tour estivo nel 2019 per festeggiare i 25 anni di carriera e ora di nuovo per il festival di Sanremo.

(ANSA).