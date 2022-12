Alessandra Amoroso chiude il tour a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "L'uguaglianza di genere e le pari opportunità, nella musica come nella vita, passano dalle azioni e non solo dalle parole". Così Alessandra Amoroso, alla vigilia della chiusura del 'tutto accade tour', il 21 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, spiega perché durante le sue 13 tappe ha messo a disposizione il suo palco a 13 giovani artiste del nuovo panorama musicale italiano.

In occasione di questo tour, Alessandra Amoroso e Spotify Equal hanno infatti unito le forze per sostenere una musica senza genere e con pari opportunità.

Equal, lanciato in Italia nel 2021, è il programma globale di Spotify che promuove l'equità di genere nella musica. Solo 1 artista su 5 nelle classifiche è donna, un dato in netto contrasto con il ruolo chiave e la grande influenza delle donne sia nel successo di Spotify che dell'industria musicale in generale. A precedere Amoroso sul palco milanese, nella data che chiude il tour nei palazzetti, sarà Federica Abbate. (ANSA).