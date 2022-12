Ketamina ed efedrina in albergo, arrestato a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - E' stato un 'alert' per gli alloggiati a portare gli agenti della Questura di Milano in un albergo di via Gaggia e ad arrestare un italiano di 48 anni, trovato in possesso di quasi sei grammi di ketamina e 20 pasticche con il principio attivo dell'efedrina. L'uomo aveva con sé anche 340 euro in contanti che si presume derivante dallo spaccio. (ANSA).