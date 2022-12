Immigrazione: corteo contro Cpr in centro a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - No a "strutture carcerarie" per gli immigrati non regolari, sì a percorsi di "reale integrazione".

Questi, in sintesi, gli slogan di un corteo organizzato contro i Cpr, i Centri di permanenza per il rimpatrio, dall'associazione 'Mai più lager' nel pomeriggio in centro a Milano.

Un centinaio di attivisti e militanti si sono mossi, intorno alle 16, da piazza Duca d'Aosta in Stazione Centrale. I partecipanti sono andati prima in corso Venezia e poi in piazza della Scala dove si è tenuto un breve presidio e quindi la manifestazione si è sciolta.

Non si sono registrati - secondo le forze dell'ordine - problemi e tutto si è svolto tranquillamente. Qualche conseguenza si è invece avuta sul traffico. (ANSA).